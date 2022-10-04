Благодаря Азербайджану в Болгарии подешевел газ

Оптовая цена на газ в Болгарии снизилась сразу на 34 процента благодаря запуску интерконнектора с Грецией (IGB), по которому транспортируется азербайджанский газ, передает Day.Az со ссылкой на Комиссию по регулированию энергетики и водного хозяйства Болгарии (EWRC).

Как сообщается, регулятор утвердил оптовую цену на природный газ на октябрь в размере 233,36 лева (116,93 доллара США/119,31 евро) за МВтч, что на 34 процента ниже по сравнению с предыдущим месяцем.

"Впервые весь объем природного газа по долгосрочному контракту Болгарии с Азербайджаном был учтен как ценообразующая составляющая, в результате чего цена за МВтч снизилась на 120 левов за МВтч. Природный газ из Азербайджана имеет значительно более конкурентоспособную стоимость, поскольку на нее не влияют колебания европейских газовых фьючерсных бирж. Это связано с тем, что его цена привязана к ценам на бензин, датированным шестью месяцами ранее", - пояснили в EWRC.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.