Норвегия и Азербайджан это две страны, на которые рассчитывает Европа

Норвегия и Азербайджан являются двумя странами, на которые рассчитывает Европа в попытках снизить зависимость от российской нефти.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-27 и встречи в рамках Европейского политического сообщества.

По словам Фиалы, в ходе встреч, проведенных в рамках Европейского политического сообщества, обсуждались вопросы энергетической безопасности Европы.

Он отметил, что поскольку европейские страны предпринимают шаги по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России, Норвегия и Азербайджан являются двумя странами, на которые рассчитывает Европа.

"Эти страны очень важны в этом смысле", - сказал премьер-министр Чехии.