Микаил Джаббаров назвал факторы достижения устойчивого прогресса

Готовность к инновациям является одним из факторов для достижения устойчивого прогресса в Азербайджане.

Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе Инновационного саммита, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил три основных направления для дальнейшего развития инноваций в стране.

По его словам, первое - это развитие человеческого капитала.

"Мы должны объединить наши усилия по согласованию экономического развития с образованием, практической и прикладной наукой, а также с другими областями, и в соответствии с этим сформировать капитал, чтобы продвигать образование", - сказал Джаббаров.

Во-вторых, по его словам, это культура и терпимость к ошибкам. Третье направление - это экосистема, которую продвигает большинство культур и которая объединяет государственный и частный секторы.

Министр также отметил важность таких созданных структур, как Агентство инноваций и цифрового развития.