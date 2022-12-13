https://news.day.az/economy/1519013.html Выдача сертификата соответствия Евро-4 электронизирована - ГТК Азербайджана
Выдача сертификата соответствия Евро-4 электронизирована - ГТК Азербайджана
В Азербайджане электронизирован процесс выдачи сертификата соответствия Евро-4.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре