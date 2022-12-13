https://news.day.az/economy/1519094.html В Азербайджане отмечается рост безналичных операций - ЦБ
В Азербайджане отмечается рост безналичных операций - ЦБ
В этому году объем безналичных операций в Азербайджане увеличился примерно на 12 процентов.
Об этом сказал гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе Инновационного саммита, передает во вторник Day.Az.
Османов отметил, что пандемия COVID-19 ускорила процесс развития финансовых и цифровых услуг.
По его словам, учитывая нынешнюю глобальную ситуацию на финансовом рынке со множеством рисков, ЦБА прилагает усилия по созданию более безопасного, инновационного и конкурентоспособного рынка в Азербайджане.
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