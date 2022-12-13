В Азербайджане отмечается рост безналичных операций

В этому году объем безналичных операций в Азербайджане увеличился примерно на 12 процентов.

Об этом сказал гендиректор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе Инновационного саммита, передает во вторник Day.Az.

Османов отметил, что пандемия COVID-19 ускорила процесс развития финансовых и цифровых услуг.

По его словам, учитывая нынешнюю глобальную ситуацию на финансовом рынке со множеством рисков, ЦБА прилагает усилия по созданию более безопасного, инновационного и конкурентоспособного рынка в Азербайджане.