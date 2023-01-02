Азербайджан покоряет энергорынок Евросоюза

Автор: Лейла Таривердиева

В уходящем году Азербайджан продолжил покорять энергетические рынки Европы. Значительно возросла транзитная роль страны, а также ее значимость как гаранта энергобезопасности европейских партнеров. Напомним некоторые даты: 18 июля между Евросоюзом и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. 1 октября в Софии состоялось открытие стратегически важного для Евросоюза интерконнектора Греция-Болгария. 16 декабря ГНФАР и "RomQaz" подписали соглашение об экспорте газа в Румынию, и уже 1 января азербайджанский газ поступит румынским потребителям. Румыния станет четвертой страной ЕС, покупающей газ у Азербайджана. В целом в 2023 году европейские страны получат 11,6 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

А 17 декабря Азербайджан сделал шаг к выходу уже и на электроэнергетический рынок ЕС. В Бухаресте состоялось подписание "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии". Этот вид энергоэкспорта не новый для Азербайджана, но страна еще не поставляла свое электричество в Европу, поэтому дату "17 декабря" можно назвать исторической. Как заявил на цереаонии подписания соглашения Президент Ильхам Алиев, "Азербайджан превращается и в важного поставщика электроэнергии на европейский рынок. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы, данный документ является чрезвычайно важным соглашением для создания безопасности в области зеленой энергии".

В Азербайджане процесс развития альтернативной энергии продолжается уже несколько лет. Страна постепенно "обрастает" проектами и партнерами в этой сфере.

На днях министерство энергетики Азербайджана и австралийская Fortescue Future Industries (FFI) подписали Рамочное соглашение о совместной деятельности по проектам возобновляемой энергетики и изучению и развитию потенциала "зеленого водорода" в Азербайджане. По информации Минэнерго, договор предусматривает исследование и реализацию проектов по производству возобновляемой энергии общей мощностью до 12 ГВт и зеленого водорода в Азербайджане. Как сказал на церемонии подписания министр Парвиз Шахбазов, Азербайджан после нефти и газа станет для ЕС важным и надежным поставщиком зеленой энергии и водорода.

Отметим, что в настоящее время мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7 953,9 МВт. С учетом ГЭС, суммарно мощности в сфере возобновляемой энергетики составляют 1 311,9 МВт или 16,5% от общей мощности энергосистемы. Азербайджан планирует к 2030 году довести этот показатель до 30%, как минимум.

По мнению зарубежных специалистов, Азербайджан способен конкурировать в секторе ВИЭ на глобальном уровне. Выступая на Бакинском энергетическом форуме в феврале этого года, вице-президент BP Найл Хендерсон отметил, что страна может создать гибкую интеллектуальную и цифровую энергетическую систему, которая интегрирует возобновляемые источники энергии в теплоэнергетику и транспорт. Солнечная и ветровая энергетика, свалочный газ (Газ из органических отходов, выделяющийся из мусора), геотермальная энергия, станции для зарядки на основе водорода, а также сверхбыстрые зарядные станции могут быть развиты в Азербайджане и вывести его на глобальный уровень конкуренции, считает представитель компании.

Зарубежные специалисты не ошибаются. Азербайджан на самом деле обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Этот потенциал превышает 27,7 тыс. МВт, что в перспективе позволит вырабатывать 62,8 млрд. Квт-часов электроэнергии в год. Основная доля потенциала ВИЭ в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 23 040 МВт, потенциал ветровой энергетики оценивается в 3 тыс. МВт, биомассы - около 380 МВт, геотермальной энергетики - более 800 МВт, эн6ергии малых рек - 520 МВт.

Солнечная энергия наиболее эффективно может быть задействована в производстве электроэнергии практически по всей стране. 15 марта состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции. Станция мощностью 230 МВт будет построена компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов.

Ветрами наиболее богаты Хызинский, Хазарский, Абшеронский, Гобустанский районы, Баку. Очень перспективна идея создания офшорных ветропарков на Каспии, как это уже делается в ряде стран Европы. Например, успешно функционируют ветропарки, созданные в Северном море Германией и Данией. По подсчетам специалистов, ветроэнергетический потенциал азербайджанского сектора Каспия в 20 раз превышает установленную мощность электроэнергетической системы республики. Неслучайно зарубежные структуры проявляют интерес к этой области. В прошлом году Минэнерго Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали Меморандум о сотрудничестве в области использования ветряной энергии в море. Аналогичный документ был подписан в январе этого года с саудовской компанией ACWA Power в рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

Большим потенциалом ВИЭ обладают освобожденные территории. Солнечные электростанции могут продуктивно работать в Восточном Зангезуре и Физули, ветряные турбины - в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Освобожденные районы располагают также большим потенциалом производства энергии за счет горных рек. Не случайно Президент страны объявил Карабахский регион и Восточный Зангезур Зоной зеленой энергии. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов:

"Думаю, что возможности экспорта электроэнергии из Азербайджана в страны Евросоюза, то есть то, о чем говорили 17 декабря в Бухаресте руководители четырех стран - Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии, это одно из тех направлений, которое может дать импульс для развития высокотехнологичных сегментов отечественной экономики, промышленности.

Нужно иметь в виду, что импорт технология является одним из системообразующих направлений развития высокотехнологичных сегментов азербайджанской экономики, тех сегментов, которые должны дать высокий уровень добавленной стоимости. А это, в свою очередь означает открытие новых рабочих мест, причем, высокооплачиваемых. Это возможности укрепления позиций нашей страны как по энергетической, так и по политической повестке. Думаю, что инвестиции в альтернативную генерацию в Азербайджане будут расти. За счет потенциала альтернативной генерации электроэнергии предусматривается увеличение мощности генерации и в плане направления дополнительных ресурсов на экспорт, и в плане развития отечественной экономики, отечественного реального сектора, а также производства электроэнергии, направляемой на внутренний азербайджанский рынок.

Поэтому думаю, что в целом этот тренд - тренд на увеличение доли альтернативной генерации - тоже будет реализован. На сегодня доля альтернативной генерации все еще мала в энергобалансе Азербайджана, но процесс уже идет.

Такое внимание к развитию зеленой энергетики, конечно, не означает, что нужно отказываться от традиционных источников генерации электроэнергии. Но в качестве дополняющего фактора, думаю, развитие этого потенциала необходимо. И в плане экспорта, на мой взгляд, это и диверсификация экспортной продукции Азербайджана, и экспорт продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости. Более высокой, чем даже целый ряд направлений ненефтяного экспорта, которые уже имеют место.

Так что перспективы, несомненно, имеются. И еще - такого рода решения позволяют государству укреплять свой статус на международной арене, что не менее важно, чем экономическая выгода".