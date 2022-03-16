Азербайджан реализует масштабный проект альтернативной энергетики

Автор: Лейла Таривердиева

Использование альтернативных источников энергии в стране - одна из стратегических целей развития азербайджанской энергетики, определенная Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым 1990 годом. В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17 процентов. Планируется к 2030 году довести эти цифры до 30 процентов. Задача амбициозная, но судя по темпам ее решения, можно ждать не только выполнения, но и перевыполнения заявленных показателей.

15 марта в Баку во дворце Гюлистан состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции. Станция мощностью 230 МВт будет построена компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Совместно с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи они заложили фундамент будущей станции.

Накануне церемонии между Азербайджаном и компанией Masdar были подписаны четыре меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства в сфере возобновляемых источников энергии. Это меморандумы: о взаимопонимании по сотрудничеству в области комплексной возобновляемой энергетики на море; о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности; о взаимопонимании в области производства электроэнергии из твердых бытовых отходов; о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Запуск Гарадагской солнечной электростанции очень важное событие в плане развития в Азербайджане альтернативной энергетики. Это позволит предотвратить выбросы в атмосферу 200 тысяч тонн углекислого газа в год, сэкономить большие объемы природного газа и расширить экспортные возможности страны. После ввода станции в эксплуатацию объем производства электроэнергии в Азербайджане за счет ВИЭ достигнет 3 млрд. кВт/ч. Проект отвечает глобальным вызовам, целям устойчивого и диверсифицированного развития экономики страны. Ближайшее десятилетие должно стать в Азербайджане периодом перехода к широкому использованию "зеленой энергии". Эта задача определена главой государства как один из Национальных приоритетов. Закладка 15 марта фундамента станции стала огромным шагом, приблизившим страну к достижению этой цели. Гарадагская электростанция будет интегрирована в энергосистему Азербайджана путем подключения к подстанции "Джануб".

Напомним, что 6 апреля 2021 года между министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией Masdar были подписаны Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии, Договор подключения к передающей сети по проекту строительства солнечной электростанции в Гарадаге. В целом же работы в направлении ВИЭ начались после распоряжения Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе". Были рассмотрены и тщательно проанализированы предложения около 10 компаний, среди которых была и Masdar. По результатам отбора 9 января 2020 года были подписаны исполнительные договоры между Минэнерго АР с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Саудовская компания уже начала возводить в Хызынском районе ветровую электростанцию мощностью 240 МВт.

Развитие возобновляемой энергетики является для нас приоритетом, заявил на церемонии Президент Ильхам Алиев.

В целом стабильность, экономическое развитие, отношения с соседними странами, развитие транспорта, строительство новых линий электропередач создают уникальную ситуацию, при которой Азербайджан будет не только крупным производителем и экспортером сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, но и электроэнергии. "Я уверен, что мы уже видим проявления этой работы. Мы также должны учитывать, что существует большая потребность в электроэнергии в соседних странах и на европейском континенте. Мы производим электроэнергию только из экологически чистых источников - природного газа, воды, солнца и ветра. Еще раз хочу сказать, что потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане огромен. Именно поэтому ведущие мировые энергетические компании сейчас очень заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере. Я уверен, что в ближайшее время мы запустим новые проекты", - сказал глава государства.

В Азербайджане имеются все условия и возможности - и природные, и технологические - для превращения страны в экспортера не только нефти и газа, но и электроэнергии. Азербайджан известен как надежный партнер, выполняющий все свои обязательства перед зарубежными партнерами. Сегодня азербайджанская электроэнергия уже экспортируется в четыре соседние страны, с ростом экспортного потенциала наше электричество сможет зажигать лампочки и на Европейском континенте. Этой цели может способствовать эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом плане огромный потенциал содержат в себе освобожденные районы. Уже произведены точные расчеты объемов "зеленой" электроэнергии, которые могут вырабатываться здесь. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 МВт солнечной и 2000 МВт ветряной энергии.

В своей речи на 76-й сессии Генассамблеи ООН в сентября прошлого года Президент Азербайджана призвал международные энергетические компании к инвестированию в проекты "зеленой энергетики" на освобожденных территориях. Выступая на нынешней церемонии в Гюлистане, Президент Ильхам Алиев отметил, что уже идут переговоры с британской BP о строительстве солнечной электростанции мощностью более 200 МВт в Зангелан-Джебраилской зоне. Потенциал ВИЭ значительно возрастет после восстановления разрушенных армянами в период оккупации малых гидроэлектростанций, а в Кяльбаджарском и Лачинском районах было уничтожено более 30-ти. В текущем году планируется восстановить 5 ГЭС мощностью 27 МВт. Возможности на осуществление всех этих проектов у Азербайджана имеются. Уровень и темпы развития азербайджанской экономики позволяют направлять средства в восстановление энергетических мощностей Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон.

Как подчеркнул глава государства, международные финансовые институты, крупные зарубежные компании и инвесторы проявляют большой интерес к возможностям Азербайджана. "Наша политика заключается в обеспечении дальнейшего стремительного развития страны, конечно, в первую очередь в восстановлении освобожденных земель - это большая территория, более 10 000 квадратных километров - и в то же время в обеспечении устойчивого развития нашей страна. Это аксиома, что ни одна страна не может развиваться без электричества. Это первое условие, это главное условие. К счастью, в Азербайджане есть богатые месторождения нефти и газа, и эти месторождения успешно эксплуатируются и разрабатываются. Есть современная инфраструктура - транспорт, связь и линии электропередач связывают нас с экспортными рынками. Есть сильная политическая воля. У нас тесные партнерские отношения практически со всеми странами мира. У нас много друзей, один из которых из Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что сочетание всех этих факторов создает прекрасные возможности, которые страна будет эффективно использовать.

Несколько лет назад Международное агентство по ВИЭ (IRENA) отмечало в своем докладе высокий потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане. В докладе указано, что, "несмотря на то, что сейчас страна опирается на нефть и газ, она обладает великолепными ветровыми и солнечными ресурсами, наряду со значительным потенциалом по осуществлению биологических, геотермальных и гидроэнергетических проектов".

Действительно, по расчетам экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тыс. МВт, что позволит вырабатывать 62,8 млрд. кВт-часов электроэнергии. Флагманом ВИЭ Азербайджана является солнечная энергетика, имеющая потенциал в 5 тыс. МВт. Далее идет ветровая энергия - 4,5 тыс. МВт. Определенным потенциалом обладают также геотермальная энергия, энергия рек, в том числе малых рек горных регионов и др. Если говорить конкретно об энергии солнца, то по оценкам специалистов, в течение года количество солнечных часов в Азербайджане достигает 2400-3200, а это значит, что у нас количество солнечных лучей, падающих на территорию страны, выше, чем в других странах. То есть мы - самая солнечная страна в мире и просто грешно не использовать этот потенциал.

Одним словом, три стихии - ветер, солнце и вода - в скором времени начнут определять карту электроэнергетики Азербайджана. Это будет вкладом нашей страны в борьбу за экологию и вкладом в реализацию глобальных целей, связанных с изменениями климата. И, конечно же, "зеленая энергия" позволит высвободить большие объемы газа, которые пойдут на удовлетворение внутренних потребностей и пополнят экспортный потенциал страны.