Президент Ильхам Алиев призвал международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на наших освобожденных территориях

Президент Ильхам Алиев призвал международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

"Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым 1990 годом. Наряду с этим, в рамках Парижского соглашения мы изучаем возможности определения условных целей на 2050 год.

В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17 процентов. Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30 процентов. Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года 3 ветряных и солнечных электростанций, общая мощность которых составит 700 мегаватт. Один из проектов будет реализован в регионе Восточного Зангезура, освобожденного от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны. Эта солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций. Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана.

Недавно я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур Зоной зеленой энергии. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

Наряду с экспортом сырой нефти и газа Азербайджан в последние годы стал экспортером электроэнергии. Сегодня мы экспортируем электроэнергию в четыре соседние страны. В то же время в связи с ростом численности населения и экономическим развитием возрастает и внутреннее потребление энергии. За 8 месяцев текущего года рост в ненефтяной промышленности Азербайджана составил на 18.4 процента", - сказал глава государства.