Завершилось строительство на одном участке дороги Гянджа-Газах-Грузия

Продолжается проект по расширению 130-километрового участка Гянджа-Газах-граница Грузии на 4 полосы движения автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, являющейся частью "Великого Шелкового пути". Уже завершены строительные работы на 82,2-километровом участке Гянджа- Зейем -Гырылы 130-километровой дороги.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, согласно проекту, общая ширина земляного полотна составляет 27,5 метра. Покрытие дороги, состоящей из 4-6 полос движения шириной по 3,75 метра каждая, - полимерный асфальтобетон. Толщина дорожного полотна составляет 72,5 сантиметра, асфальтобетонного покрытия - 3 слоя, толщина - 27 сантиметров.

Строительные работы на участке магистрали Гянджа-Газах-граница Грузии ведутся по 3 участкам. Уже завершено строительство первого участка протяженностью 39,8 км и второго участка протяженностью 42,4 км, проведенного в соответствии с I технической категорией.

На отрезке магистрали Гянджа-Зейем-Гырылы, строительство которой завершилось, построено 16 автомобильных мостов и путепроводов, 13 дорожных узлов. Протяженность самого маленького из инженерных сооружений составляет 27,6 метра, а самого крупного - 290,24 метра (мост над рекой Товуз).

На вышеназванном участке проекта также построены 53 подземных перехода, 362 круговые трубы, 22 прямоугольных водных перехода и 56 остановок.

В рамках проекта по расширению 130-километрового участка Гянджа-Газах-граница Грузии до 4 полос движения 47,95-километрового третьего участка, Гырылы-граница Грузии также продолжается строительство. В настоящее время на рассматриваемом участке ведутся работы по строительству фундамента из каменной насыпи и щебневого основания, строительству водопроводов, подземных переходов и мостов. Параллельно с этим ведется устройство гравийного основания и укладка асфальтобетонного покрытия.

На указанном участке в настоящее время строятся 5 автомобильных мостов и путепроводов, 8 дорожных развязок. Самый маленький из инженерных сооружений имеет длину 21 метр, а самый большой - 202,2 метра (мост через реку Агстафачай).

В целом, в проекте будет 25 транспортных развязок и узлов, 17 автомобильных мостов, 83 подземных перехода, 38 прямоугольных водных переходов, 547 кольцевых водопропускных труб, 84 автобусные остановки в необходимых местах.

За счет расширения 130-километрового участка границы Гянджа-Газах-граница Грузии до 4 полос движения и повышения скорости для граждан будет обеспечен комфортный и безопасный проезд. Кроме того, дорога предназначена для обхода крупных населенных пунктов, что важно для безопасности населения, проживающего в этих населенных пунктах, и водителей, пользующихся дорогой.

Автомагистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, являясь составной частью международного транспортного коридора, проходящего через территорию Азербайджана, играет важную роль в развитии связей со странами Европы, Азии и Ближнего Востока, а также на территории республики.

После полной реализации проекта автомобильная дорога Баку - Алят - Газах - Грузия как проходящая через Азербайджан с востока на запад и в обратном направлении часть "Великого шелкового пути" будет играть важную роль в увеличении объема международных и внутренних грузоперевозок автомобильным транспортом между Европой и Азией.