Азербайджан стал членом Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящая в группу Исламского банка развития (IsDB), приняла Азербайджан в качестве своего 49-го государства-члена, сообщили Day.Az во вторник в ICIEC.

ICIEC будет тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в области торговли, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, санитарии и городских услуг, а также с частным сектором для улучшения доступа к финансированию. ICIEC поддерживает национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана на период до 2030 года путем достижения устойчивого экономического роста и высокого социального благосостояния, а также приоритет в отношении чистой окружающей среды и страны "зеленого роста".

Присутствие ICIEC в качестве инвестиционного партнера обеспечивает определенную уверенность и поощрение для других потенциальных инвесторов, ищущих возможности в Азербайджане. Инвестиционные проекты часто обеспечивают занятость, улучшенную, современную и эффективную инфраструктуру и повышение качества жизни граждан.

"Членство Азербайджана открывает двери для его частного и государственного секторов, чтобы воспользоваться решениями по снижению рисков и повышению кредитоспособности, предлагаемыми ICIEC, для расширения их экспорта и содействия притоку прямых иностранных инвестиций. Аналогичным образом это позволяет экспортерам, банкам и инвесторам из других государств-членов, а также других государств покрывать политические и коммерческие риски, связанные с их операциями в Азербайджане", - сказал Усама Кайсси, генеральный директор ICIEC.

ICIEC была создана в 1994 году для укрепления экономических отношений между государствами-членами ОИС и содействия торговле и инвестициям внутри нее путем предоставления инструментов снижения рисков и финансовых решений.