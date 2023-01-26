Важное заявление bp о добыче газа на "Шах Дениз"

bp надеется, что добыча на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" достигнет пика в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

"Добыча на месторождении "Шах Дениз" в прошлом году превысила прогнозы. Несмотря на это, добыча не вышла на плато. Тем не менее мы продолжаем наращивать производство. Эффективность операций составляет 99 процентов. В прошлом году, в период когда цены были высоки, годовое производство на месторождении превысило план, что означает дополнительные доходы и для инвесторов, и для страны", - сказал он.

Асланбейли отметил, что эта тенденция продолжится и в текущем году.

"Надеемся, что сможем сохранить темп роста производства и достичь пика в этом году", - добавил он.

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