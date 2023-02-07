Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу

Аббас Исмайлов, назначенный начальником Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, представлен коллективу.

Как сообщили Day.Az во вторник в Государственной налоговой службе, присутствовавшие на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравили его с назначением и пожелали успехов в деятельности.

Было отмечено, что проводимые в экономической сфере реформы направлены на обеспечение прозрачности в деятельности и отношениях между государством и бизнесом. В связи с этим в области налогового администрирования и управления происходят значительные изменения, совершенствуются механизмы налогового контроля и расширяется применение цифровизации в построении эффективного налогового контроля за деятельностью бизнеса, широко используются инструменты налогового стимулирования. Было доведено до внимания, что должна быть обеспечена реализация всех необходимых мер по применению единого подхода в регулировании правоотношений, реализации фискальной политики, а также интеграции положительного опыта. Подчеркнуто, что эта деятельность положительно скажется на более гибком, прозрачном и системном исполнении задач, стоящих перед налоговыми органами, будет обеспечено достижение целей, поставленных главой государства.

Аббас Исмайлов выразил признательность за оказанное высокое доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

Отметим, что Аббас Исмайлов родился 14 апреля 1968 года. С 1992 года работает в налоговых органах. В последние годы работал начальником Главного территориального налогового управления №2. Старший советник налоговой службы, доктор философии по экономике.