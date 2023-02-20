TRACECA создаст рабочую группу по цифровизации коридора Европа-Кавказ-Азия

Страны-участницы TRACECA одобрили решение по созданию рабочей группы по вопросам цифровизации коридора Европа-Кавказ-Азия.

Об этом сказали в понедельник Trend в пресс-службе ПС МПК TRACECA, передает Day.Az.

В числе утвержденных документов также нашли отражение концепция горячей линии по вопросам пересечения границ, методики оценки автомобильных контрольных пунктов пропуска в новой редакции и формирование статистических данных по маршрутам коридора TRACECA, обзор "Правовые основы мультимодальных перевозок", которые призваны облегчить процедуры пересечения границ и повысить эффективность подсчета объема грузов по коридору TRACECA.

"Страны-участницы TRACECA также обсудили и намерены продолжить работу по усовершенствованию документов для заинтересованных сторон основного многостороннего соглашения (ОМС) по концепту судна, предлагаемого для перевозки грузов на Каспийском море, созданию Фонда и делового совета TRACECA, соглашения о безвизовых перевозках профессиональных водителей по коридору Европа-Кавказ-Азия", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, страны-участницы ПС МПК положительно оценили работу проделанную сторонами ОМС по развитию международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия на 2016-2026 годы, а также итоги действия системы разрешений TRACECA для международных автомобильных перевозок.