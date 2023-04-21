Туркменистан - в топ-15 стран по объему товарооборота с Азербайджаном

Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном с января по март 2023 года вырос в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (38,92 миллиона долларов США), до 211,88 миллиона долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Сообщается, что в отчетный период Туркменистан вошел в топ-15 стран по объему товарооборота с Азербайджаном.

Туркменский экспорт в Азербайджан в отчетный период составил 190 миллионов долларов, что в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (30,14 миллиона долларов).

Доля Туркменистана в общем объеме азербайджанского импорта в указанный период составила 4,71 процента по сравнению с 1,03 процента в первые три месяца прошлого года.

Кроме того, Туркменистан в январе-марте 2023 года увеличил в 2,4 раза импорт из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (8,77 миллиона долларов) - до 21,88 миллиона долларов.

Доля Туркменистана в общем объеме азербайджанского экспорта в этот период составила 0,28 процента по сравнению с 0,11 процента в январе - марте 2022 года.

Отметим, что в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном составил 535,3 миллиона долларов США.