https://news.day.az/economy/1570720.html Транспортную систему Нахчывана ждет развитие
Транспортную систему Нахчывана ждет развитие
В Нахчыване будут развивать транспортную инфраструктуру.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В рамках этой программы планируется подготовить проектные предложения. Координацию работ будет осуществлять местный Кабинет министров и министерство цифрового развития и транспорта. Эти меры будут направлены на улучшение транспортной ситуации в НАР.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре