https://news.day.az/economy/1615759.html Севиндж Гасанова освобождена от занимаемой должности
Севиндж Гасанова освобождена от занимаемой должности
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева заместитель министра экономики Севиндж Гасанова освобождена от занимаемой должности.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минэкономики Азербайджана.
В сообщении также отмечается, что назначения на ее место пока не было.
Напомним, что С.Гасанова занимала вышеуказанную должность с 30 января 2016 года.
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