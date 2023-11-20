Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева заместитель министра экономики Севиндж Гасанова освобождена от занимаемой должности.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минэкономики Азербайджана.

В сообщении также отмечается, что назначения на ее место пока не было.

Напомним, что С.Гасанова занимала вышеуказанную должность с 30 января 2016 года.