Экологическая устойчивость – ключевой элемент развития Азербайджана

Экологическая устойчивость стала ключевым элементом в стратегии развития Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на саммите лидеров G77 и Китая в рамках COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Сегодня мир сталкивается с проблемами на пути достижения приоритетов, установленных в международной инициативе по изменению климата. Устойчивые последствия пандемии COVID-19, усугубленные изменением климата, нехваткой воды, отсутствием продовольственной безопасности, неравенством и бедностью, создают огромные препятствия на пути перехода к "зеленой" и устойчивой экономике", - сказал он.

Джаббаров отметил, что с момента принятия глобальных инициатив Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность их всеобщему продвижению и реализации климатических инициатив и Повестки дня на период до 2030 года.

"Приверженность содействию преобразовательным изменениям отражает стремление изменить национальную экономику с упором на устойчивость, инклюзивный рост и чистую энергию. Кроме того, ремоделирование экономики требует эффективных и устойчивых финансовых источников во всем мире. По этой причине крайне важно создать сетевые платформы для изучения возможностей для инвесторов из частного сектора, которые окажут положительное влияние на ускорение зеленого роста", - сказал министр.

Джаббаров отметил, что за последние два десятилетия в Азербайджане произошла замечательная экономическая трансформация, о чем свидетельствует трехкратный рост ВВП.

"Примечательно, что страна добилась существенного сокращения уровня бедности с 49% до впечатляющих 5%. Кроме того, Азербайджан выделяется в мире исключительно низким внешним государственным долгом, который, как ожидается, составит около 10% ВВП по итогам 2023 года. Экологическая устойчивость стала ключевым элементом в стратегии развития Азербайджана, при этом приверженность чистой окружающей среде и "зеленому" росту становится одним из них из пяти наиболее приоритетных направлений. Этот стратегический акцент согласуется с глобальными усилиями по балансированию экономического прогресса с экологической ответственностью", - сказал он.

Министр отметил, что в качестве движущей силы "зеленой" трансформации возобновляемые источники энергии будут составлять 24% установленной мощности по производству электроэнергии в Азербайджане к 2026 году, а более амбициозная цель - достичь 30% к 2030 году.

"Кроме того, Азербайджан стремится к значительному сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году. Это включает в себя создание "зеленой" энергетической зоны в освобожденных от 30-летней армянской оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, что будет способствовать выполнению обязательств по изменению климата", - сказал он.

Далее он добавил, что Азербайджан признает решающую роль инициатив по разминированию в содействии устойчивому развитию и содействии "зеленой" трансформации.

"Признавая существенное влияние разминирования на благосостояние и развитие региона, а также его более широкое значение для развития нашей страны, гуманитарное разминирование официально обозначено как 18-я Национальная цель устойчивого развития в Азербайджане. И последнее, но не менее важное: я хотел бы подчеркнуть, что переход к "зеленой" экономике не является факультативным, он необходим. Это означает приверженность будущему, в котором экономическое процветание и экологическое благополучие переплетаются. Давайте вместе проложим путь к позитивным изменениям, формируя мир, в котором процветает экономика, процветают экосистемы, а будущие поколения унаследуют планету, богатую красотой и ресурсами. Настало время "зеленой" экономики, и ответственность за воплощение этого видения в реальность лежит на каждом из нас", - заключил он.

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