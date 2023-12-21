Товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос

Турция является вторым по значимости торговым партнером Азербайджана, и за 11 месяцев 2023 года взаимный товарооборот достиг 7,2 миллиарда долларов.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33 процента. Экспорт в Турцию увеличился более чем на 52 процента и составил 5,1 миллиарда долларов", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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