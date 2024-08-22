Новые назначения в ЦБ Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов назначил директоров в 4 департамента структуры.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим Талех Кязымов подписал соответствующие решения.

Согласно решениям, Садиг Ахундов назначен директором департамента ИТ-операций, Эльнур Агаев - директором департамента казначейства, Фатулла Алекперов - директором департамента наличных денег, Фуад Сабзиев -директором департамента платежных систем и расчетов.

Отметим, что генеральный директор ЦБА Фарид Тофиг оглу Османов покинул свой пост.

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