https://news.day.az/economy/1683483.html Новые назначения в ЦБ Азербайджана
Новые назначения в ЦБ Азербайджана
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов назначил директоров в 4 департамента структуры.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим Талех Кязымов подписал соответствующие решения.
Согласно решениям, Садиг Ахундов назначен директором департамента ИТ-операций, Эльнур Агаев - директором департамента казначейства, Фатулла Алекперов - директором департамента наличных денег, Фуад Сабзиев -директором департамента платежных систем и расчетов.
Отметим, что генеральный директор ЦБА Фарид Тофиг оглу Османов покинул свой пост.
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