В Азербайджане стартует продажа автомобилей ликвидируемой страховой компании

Транспортные средства, принадлежащие Государственной страховой коммерческой компании, находящейся в процессе ликвидации, выставляются на продажу.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, аукцион состоится 10 января следующего года.

Стартовая цена выставляемых на аукцион транспортных средств варьируется от 200 манатов до 64 500 манатов, а объем задатка в размере 10% - от 20 до 6450 манатов.

Аукцион будет проходить на 2-м этаже здания Государственной службы по вопросам имущества в зале имущественных услуг.