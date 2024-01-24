Что такое компульсивное переедание и при чём тут психология

Врач-психолог Любовь Крушинских объяснила, что такое компульсивное переедание и почему это состояние связано с психологией.

Врач отметила, что компульсивное переедание - состояние, при котором человек постоянно ест, при виде еды не может себя сдержать. Употребление пищи происходит быстро и до тех пор, пока на столе и даже в холодильнике ничего не останется - может доходить и до такого. Либо когда есть уже невозможно физически.

В целом компульсивное переедание - расстройство пищевого поведения, которое характеризуется неконтролируемым употреблением большого количества еды за короткий промежуток времени. При таком расстройстве люди заедают любую негативную эмоцию, будь то стресс, скука или тревога.

И люди, подверженные такому состоянию, зачастую едят наедине из-за большого количества поедаемой пищи и возникающего на этой почве чувства вины.

Специалист порекомендовала обратиться к психологу, чтобы понять первопричины такого состояния и помочь работать с негативом. Специалист объяснит, как вести при "приступах".

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