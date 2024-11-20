Снижение риска деменции: как сделать орехи еще полезнее для организма

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что между потреблением орехов и уменьшением риска деменции есть связь. Среди испытуемых в возрасте от 40 до 70 лет риск возникновения этого заболевания снизился у тех, кто постоянно съедал по горсти орехов в день, а самый положительный результат зафиксировали у тех, кто предпочитал несоленые и необработанные кешью и миндаль. Сколько орехов надо добавить в рацион, чтобы защититься от деменции, и помогают ли они в этом в целом, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ирина Писарева, передает Day.Az.

По ее словам, уже давно известно, что орехи являются источником большого количества витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.

- Омега-3, жирорастворимые витамины E, водорастворимые витамины группы B, фолиевая кислота влияют на функции нервной системы. Поэтому употребление примерно 25-35 граммов орехов в день вполне достаточно для профилактики деменции, - заверила диетолог.

Кроме того, употребление орехов на регулярной основе помогает снизить стресс и нервное напряжение, что будет профилактикой нервных срывов.

- Орехи должны быть не солеными, не обжаренными и тщательно промытыми. Их важно замачивать для того, чтобы они отдавали в воду все ненужное - например, фитиновую кислоту, которая мешает усваиваться микроэлементам из тех или иных орехов, - добавила эксперт.

Люди по-разному замачивают орехи, но приблизительно для этого процесса необходимо около шести часов.

- Тогда они становятся более полезными для нашего организма, и это способствует лучшему усвоению всех витаминов и микроэлементов, - заключила Писарева.