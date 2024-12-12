Гастроэнтеролог назвала худшие пищевые сочетания

Если хотите получить от еды в будни и праздники только удовольствие, то важно помнить правила сочетаемости продуктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, вот какие сочетания считаются худшими - все перечислила гастроэнтеролог и эксперт Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

"Безусловно, их редкое употребление не приведет к серьезным проблемам со здоровьем, но все же подобные дуэты лучше исключить из рациона или хотя бы минимизировать", - заявила специалист в разговоре с "Комсомольской правдой".

Так, лучше не "мешать" мясо и сыр. Это классическое сочетание мешает работе желудка. Жиры и белки лучше разделять. Кроме того, фосфор из сыра и цинк из мяса плохо усваиваются вместе.

Щелочные огурцы и кислые помидоры не уживаются в одном салате. Разница в скорости переваривания приводит к тому, что огурцы еще расщепляются, а помидоры уже начинают бродить и терять витамин С (так на него воздействует фермент из огурцов).

Картофель и мясо перегружают ЖКТ, вызывают изжогу и метеоризм. Картофель и помидоры врач назвала "врагами". Они тоже провоцируют несварение.

Рис и рыбу тоже советуют подавать отдельно: значит, даже суши и роллы нужно есть как можно реже. Крахмал в белом рисе не позволит жирным кислотам из рыбы усвоиться в полном объеме. Но запрет касается только очищенного риса. Бурый рис с рыбой сочетается прекрасно.

Правила сочетания алкоголя и пищи будут актуальны перед застольями. Водку нельзя закусывать селедкой, крепкие напитки - смешивать с "газировкой", а вино подавать с десертами и красным мясом. Иначе похмелье, расстройство пищеварения и другие проблемы утром точно дадут о себе знать.