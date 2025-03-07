Мировая торговля кофе практически остановилась

Продавцы и обжарщики кофе по всему миру сократили закупки до минимума из-за резкого роста цен на сырье. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На ежегодном съезде Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что торговля кофе практически остановилась на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

При этом розничные магазины отказываются принимать подорожание кофе. По словам гендиректора ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренана Чуэйри, в этом году производитель растворимого кофе впервые не смогла продать ожидаемый годовой объем продукции к марту.

"Обычно к этому времени мы уже распродали бы все, но пока мы продали менее 30 процентов продукции. Значительное повышение цен сокращает денежный поток клиентов, у них не хватает денег, чтобы купить то, что им нужно", - пояснил он.

Рост цен вызван сокращением производства в главных поставщиках кофе, особенно в Бразилии. Из-за этого многие участники рынка перестали закупать сырье впрок и берут небольшие партии - ровно столько, чтобы хватило на текущие нужды.