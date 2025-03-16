Нутрициолог назвала лучшее время для кофе и сладкого

Нутрициолог Диана Никитина рекомендует употреблять кофе через полтора-два часа после пробуждения.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Лента.ру".

По словам специалиста, первую чашку идеально выпивать между 10 утра и полуднем, а вторую - примерно в два часа дня. Это связано с тем, что кофеин подавляет выработку гормона бодрости кортизола, что может со временем требовать увеличения дозы кофе для поддержания того же эффекта.

"Кроме того, утренний кофе может спровоцировать желание съесть что-то сладкое после обеда, так как кортизол поднимает кровяное давление и заставляет тело запасать энергию", - подчеркнула Никитина.

Также она советует есть сладкое и выпечку в первой половине дня, чтобы избежать скачков сахара вечером и улучшить качество сна.