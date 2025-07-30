Врач рассказала, помогает ли холодная вода похудеть

Употребление холодной воды ускоряет метаболизм и ускоряет насыщение, что может незначительно ускорить потерю лишнего веса. Об этом изданию Welness Pulse рассказала Элисса Б. Гартенберг, семейный врач из клиники Мэйо (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, тренд на употребление холодной воды получил широкое распространение в социальных сетях. Сторонники такого метода похудения утверждают, что при попадании холодной воды в организм возникает необходимость ее "нагревания", что увеличивает расход калорий. Доктор Гартенберг объяснила, что это утверждение в целом соответствует действительности.

"Когда тело подвергается воздействию холода, оно запускает так называемый холодозависимый термогенез. Это процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая больше калорий", - рассказала врач.

Однако, по словам специалиста, эффективно похудеть только с помощью холодозависимого термогенеза не получится. Эксперт сослалась на исследование ученых из Университета Гумбольдта, в ходе которого изучалось, как потребление воды влияет на скорость обмена веществ.

"Результаты показали, что употребление 500 миллилитров воды температурой 22 °C увеличивает скорость метаболизма примерно на 30% в час. С практической точки зрения это соответствует примерно 24 калориям. Само по себе это число невелико, но привычка пить воду является частью здорового распорядка дня", - уточнила доктор Гартенберг.

Врач добавила, что употребление воды перед едой также помогает контролировать аппетит.

"Исследование 2008 года, опубликованное в журнале "Ожирение", показало, что употребление 500 мл воды перед едой приводит к снижению потребления калорий и ускорению потери веса, особенно у людей среднего и старшего возраста. Такой эффект, вероятно, связан с растяжением желудка и ранней отправкой сигналов насыщения в мозг еще до поступления пищи", - объяснила эксперт.

Врач добавила, что холодная вода также может немного замедлять опорожнение желудка, что может продлить чувство насыщения. Тем не менее, этот эффект изучен в меньшей степени.