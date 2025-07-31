Названы подходящие для перекуса на пляже продукты

Отдыхающие на пляжах люди зачастую берут с собой продукты, чтобы перекусить. Однако не все знают, что существуют продукты, которые могут принести вред при поедании в жаркую погоду, и наоборот. Об этом рассказал врач-диетолог Виктор Прусаков, передает Day.Az со ссылкой vm.ru.

Основная проблема с едой на пляже заключается в высокой температуре воздуха и отсутствии холодильников. Виктор Прусаков отметил, что в таких условиях даже в самых свежих продуктах быстро начинают размножаться бактерии.

В связи с этим угрозу на пляже могут нести мясные продукты и колбасные изделия, поскольку содержат много белка и влаги, способствующих размножению бактерий, молочные продукты, салаты, заправленные майонезом и соусами, нарезанные фрукты и ягоды, кондитерские изделия с кремом, а также блюда, содержащие яйца, и сладкие газированные, алкогольные напитки, свежевыжатые соки, которые без надлежащего охлаждения быстро бродят и скисают.

- Для пляжного перекуса отлично подойдут сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы, галетное печенье. Эти продукты не требуют охлаждения и хорошо утоляют голод. Можно взять с собой несколько целых фруктов - яблоки, груши, нектарины. Их следует помыть дома, обсушить и упаковать в чистый контейнер, - приводят слова эксперта в материале Ura.ru.

Для тех, кто не может обойтись без более основательной еды, диетолог рекомендует использовать специальные термосумки с аккумуляторами холода. Он отметил, что современные термосумки способны поддерживать низкую температуру в течение четырех-шести часов, что позволяет взять с собой более разнообразные продукты. Однако он подчеркнул: чем реже открывается термосумка, тем дольше сохраняется холод.

Что касается напитков, то диетолог считает, что лучшим выбором для пляжа является чистая питьевая вода без газа. Он посоветовал взять с собой несколько бутылок воды, положить их в термосумку со льдом и добавить дольку лимона или несколько листиков мяты для вкуса. По его словам, такая вода лучше всего утоляет жажду и предотвращает обезвоживание.