Ученые рассказали о влиянии ультраобработанных продуктов на здоровье

Потребление ультраобработанных продуктов (UPF) продолжает расти, несмотря на предупреждения ученых о рисках для здоровья. Как показали исследования, UPF тесно связаны с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале журнала Nature Medicine, с которым ознакомились "Известия".

"Как и многие, я сначала считал ультраобработанные продукты очередным модным синонимом "вредной еды". Но теперь всё больше исследований показывает: это не просто фастфуд", - отмечает ученый из Университетского колледжа Лондона Сэм Дикен.

Исследования показали, что участники, питавшиеся только ультраобработанной едой, потребляли в среднем на 500 ккал в день больше, чем на обычной диете. За две недели они набирали почти 1 кг веса. Кроме того, у них снижался уровень гормона PYY, подавляющего аппетит. Дикен подчеркнул, что "энергетическая плотность таких продуктов - один из главных факторов их вреда".

Уточняется, что ежедневное потребление UPF увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%. Также установлены связи с гипертонией, нарушением сна, ожирением, тревожностью и деменцией.

"Продовольственные компании фактически разрабатывают продукты, которые заставляют вас переедать, хотя ожирение - наша главная проблема со здоровьем", - считает генеральный директор организации Nourish Science Джерольд Манде.

Эпидемиолог-диетолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения Миньяна Суна подчеркнула, что ультраобработка представляет собой не просто технологический прием, а изменение структуры, состава и даже химических свойств продуктов. При этом среди ученых нет единства: по словам диетолога из Стэнфордского университета Кристофера Гарднера, категория ультраобработанных продуктов остается слишком размытой.

Несмотря на это, некоторые страны начали внедрять государственную политику по ограничению ультраобработанных продуктов. В Бразилии и Израиле они официально не рекомендованы к употреблению, а в Чили и Мексике производители обязаны размещать на упаковках предупреждающие знаки.