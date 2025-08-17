Об опасности чрезмерно острых соусов

Врач отделения неотложной помощи Аллан Капин предупредил, что употребление чрезмерно острых соусов может быть смертельно опасным. Его слова приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач уточнил, что угроза для жизни небольшая, но полностью она не исключена. Дело в том, что в перце содержится потенциально токсичное вещество капсаицин, которое и придает продукту острый вкус. По словам Капина, в больших количествах оно дает нагрузку на сердце, вызывает ишемию и может спровоцировать инфаркт.

Врач добавил, что опасна не только экстремально острая пища, но и привычка регулярно добавлять перец во все блюда. Он пояснил, что любовь к пикантной пище со временем может нарушить пищеварение и иногда даже повысить риск рака пищевода или желудка.