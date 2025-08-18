У любителей овощей снижен риск депрессии

У людей с малой долей овощей в рационе риск возникновения психологических проблем на 60% выше, чем у тех, кто регулярно ест огурцы, помидоры, картофель и морковь. К такому выводу пришли ученые из Квинслендского технологического университета. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие более 45 тысяч австралийцев. Ученые тщательно проанализировали данные о рационе и психическом здоровье испытуемых. Участники также прошли тестирование на уровень психологического дистресса - комплексного показателя депрессии, тревожности и стресса.

Выяснилось, что люди, съедающие менее одной порции овощей в день (75 граммов в Австралии), чаще сталкивались с психологическими проблемами, чем те, кто употреблял пять и более порций ежедневно. Эффект оказался особенно заметен у женщин, но при условии очень активного потребления.

"Женщины получают наибольшую пользу от пяти и более порций овощей в день, тогда как для мужчин необходимы три-четыре", - поясняет руководитель исследования, доктор Керри Гиллеспи.

Ученые отмечают: исследование не подтверждает, что овощи могут заменить полноценную терапию психических расстройств. Однако результаты согласуются с существующими рекомендациями по здоровому питанию. Ранее уже было установлено, что антиоксиданты в растительной пище могут частично снижать воспаление в мозге и устранять химический дисбаланс нейротрансмиттеров. Эти два фактора связывают с развитием депрессии.