Кому полезно есть авокадо вечером?

Вечерний перекус с авокадо способен благотворно влиять на уровень жиров в крови на следующее утро - особенно у людей с нарушениями обмена глюкозы. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского технологического института (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition (CDN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали 27 взрослых с преддиабетом. В разные вечера они съедали один из трех типов перекусов: авокадо, нежирную закуску с низким содержанием клетчатки или обработанный продукт с уровнем жиров и клетчатки, сопоставимым с авокадо.

Перекусы предлагались в интервале между 20:00 и 21:00, после чего участники соблюдали 12-часовое голодание и наутро получали стандартный завтрак. Уровень триглицеридов, глюкозы, инсулина и воспалительных маркеров измеряли до и после еды.

Анализ показал, что употребление авокадо вечером снижает уровень триглицеридов (в том числе холестерина) в крови. При этом особенно заметным эффект становится спустя три часа после завтрака. Незначительное снижение наблюдается утром натощак.

По словам руководителя исследования, профессора Бритт Бертон-Фриман, такая реакция может объясняться уникальным составом авокадо и особенностями его пищевой структуры, которые поддерживают здоровье сердца и регулируют жировой обмен.

Результаты ставят под сомнение распространенное мнение о вреде вечерних перекусов. По словам ученых, поздний прием пищи может быть не только безопасным, но и полезным - при условии потребления продуктов с высокой пищевой ценностью. В случае с авокадо положительное влияние связывают с высоким содержанием ненасыщенных жиров и клетчатки, способных мягко модулировать обменные процессы в течение ночи.