Лето - один из самых благополучных периодов для очищения своего организма и похудения, потому что хочется потреблять меньше тяжелой пищи.



Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с "Радио 1" рассказала, с чего начать очищение организма, передает Day.Az.

"Закисленный организм бывает у людей, которые пьют много алкоголя, курят, едят фастфуд, употребляют избыточное количество мясных изделий, соусов. Поэтому сначала нужно провести ревизию холодильника", - сказала эксперт.

По ее словам, главный фактор очищения - водный баланс.

"Не должно быть никакого крепкого чая, только могут быть травяные настои из сада. Вода - главный источник, который дает нам возможность ощелачивать внутренние среды и по лимфатической системе пропускать все токсические элементы на выведение. Из расхода минимум 30 граммов на 1 килограмм веса", - посоветовала врач.

Также Мойсенко предложила периодически устраивать разгрузочные дни.