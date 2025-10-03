Развеян популярный миф об энергетиках

Эффект популярных среди офисных работников и геймеров энергетиков обманчив, заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева. Об этом специалист рассказала в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"В первые 30-60 минут действительно возникает прилив сил за счет выброса адреналина и дофамина. Однако затем наступает фаза истощения. Кофеин блокирует рецепторы, которые отвечают за чувство усталости. Через два-три часа накапливается усталость, падает концентрация, возможны тремор и раздражительность", - поделилась Лебедева.

При злоупотреблении - более двух банок подряд, по словам диетолога, мозг "перегружается", что приводит к заторможенности и ошибкам в работе.

"Чередуйте энергетики с водой. Не превышайте дозу - не более 200 миллиграммов кофеина за раз. Делайте перерывы в работе - даже 5 минут ходьбы восстановят кровоток лучше, чем новая доза стимулятора", - рекомендовала она.