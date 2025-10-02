Названы ухудшающие когнитивные способности продукты

Ученые из Вирджиния Тек установили, что определенные категории ультрапереработанных продуктов особенно опасны для мозга.

Как передает Day.Az, исследование, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), показало: переработанное мясо и сладкие газированные напитки сильнее других связаны с когнитивными нарушениями у пожилых людей.

В течение семи лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более чем 5 тысяч американцев старше 55 лет, анализируя их рацион и проверяя память с помощью специальных тестов. Выяснилось, что ежедневное употребление хотя бы одной порции переработанного мяса повышало риск проблем с памятью на 17 процентов, а каждая порция газировки добавляла еще 6 процентов. У тех, кто регулярно сочетал оба продукта, снижение когнитивных функций наступало заметно быстрее.

По словам авторов, именно эти продукты стали главным фактором риска, тогда как другие ультрапереработанные блюда не показали столь выраженного влияния на мозг. Ученые советуют отдавать предпочтение менее обработанному мясу, готовить дома и заменять газированные напитки водой. Простые изменения в рационе, подчеркивают они, могут реально снизить риск преждевременного снижения когнитивных функций и развития деменции.