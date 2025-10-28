Названа неочевидная опасность тыквы

Несмотря на всю свою пользу, тыква подходит не всем. У нее есть ряд противопоказаний, которые важно учитывать, чтобы не навредить здоровью.



Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с "Радио 1" заявил, что тыкву не стоит употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, передает Day.Az.

"Также при диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов", -предупредил он.

Еще одна группа риска, по словам эксперта, - аллергики. Реакцию может вызвать яркий оранжевый пигмент или другие нутриенты, входящие в состав овоща.

"Аллергия может быть на тот самый оранжевый пигмент, который тыкву окрашивает. Организм может реагировать на это или на другие нутриенты", - сказал врач.

Он добавил, что, несмотря на противопоказания, для большинства людей тыква остается исключительно полезным продуктом. Употреблять ее рекомендуется 3-4 раза в неделю порциями по 200-300 грамм.

"Тыква - один из самых безопасных продуктов для пищеварительной системы. Главное - знать меру и учитывать особенности собственного организма", - заключил Бобровский.