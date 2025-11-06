Привычный овощ назвали средством против аллергии и воспаления

Регулярное употребление томатов помогает организму бороться с хроническим воспалением и снижать риск аллергических заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такой вывод сделали ученые из Университета Канадзавы, опубликовавшие результаты крупного исследования в журнале Nutrients.

В работе участвовали более тысячи человек старше 40 лет. Исследователи сопоставили рацион участников с показателями крови и обнаружили: у тех, кто ел больше томатов, уровень эозинофилов - клеток, связанных с аллергией и воспалением - был значительно ниже. Даже после учета возраста, пола, массы тела, курения, алкоголя и хронических заболеваний связь сохранялась. Каждые дополнительные 10 граммов томатов в день снижали вероятность повышенного уровня эозинофилов примерно на 10 процентов.

Ученые объясняют эффект действием комплекса активных веществ, содержащихся в томатах, - ликопина, полифенолов и флавоноидов, которые обладают противовоспалительными свойствами и регулируют работу иммунной системы. При этом ни один из витаминов по отдельности (включая С и фолиевую кислоту) не показал такого эффекта.

Авторы считают, что томаты могут стать частью профилактического питания при астме, аллергическом рините и других воспалительных состояниях, связанных с иммунными нарушениями. В будущем команда специалистов планирует проверить, помогает ли регулярное потребление томатов контролировать уровень воспаления в долгосрочной перспективе.