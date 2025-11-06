Некоторых людей призвали воздержаться от употребления киви

Употребление киви опасно для некоторых людей, предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Пехотиной, киви - это продукт с высокой кислотностью, поэтому он может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка. Особенно актуальна эта проблема для людей с гастритом и язвенной болезнью, уточнила гастроэнтеролог. Помимо этого, киви может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.

В то же время Пехотина отметила, что киви содержит много витамина C, витамина K, калия и органических кислот, укрепляющих сосуды и способствующих усвоению железа. Врач заверила, что этот фрукт полезен при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и ухудшении работы иммунитета.

Чтобы не навредить здоровью, гастроэнтеролог посоветовала соблюдать умеренность при употреблении киви. По ее словам, в день можно съедать не более двух плодов.