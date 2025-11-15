Названы самые популярные продукты среди поколения Z

Существует мнение, что представители поколения Z питаются исключительно снеками и фастфудом. Однако, по словам основателя компании по производству микромаркетов Briskly Глеба Харитонова, зуммеры выбирают еду осознанно и обращают внимание на состав продуктов.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал "Известиям".

"По данным продаж в микромаркетах, в топе у зуммеров (15-28 лет) оказались шаурма, роллы, сэндвичи, онигири, шаурма с курицей, итальянская шаурма, сэндвич с курицей терияки, с копчеными колбасками, ролл с индейкой или курицей - на них приходится 67% продаж. Повышенным спросом пользовались острые позиции", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что молодежь не игнорирует завтраки - в утренние часы востребованы сырники, блины, бейглы с рыбой или мясом и омлет с овощами. Из напитков чаще всего покупают бутилированную воду с газом и без - более 50% продаж, а также соки и чаи. На десерт, по словам Харитонова, остаются популярными батончики "Сникерс", "Марс" и "Твикс" - их выбирают 34% покупателей.

"Мы видим спрос на позиции, которые подходят для быстрого перекуса между занятиями, когда у молодежи нет времени на полноценный прием пищи, который занимает в среднем полчаса. Наибольший спрос приходится на разные форматы бутербродов, где в основе - мясо и овощи", - заявил собеседник.

При этом, по его словам, зуммеры выбирают продукты с минимальным содержанием соусов, сахара и усилителей вкуса. Растет интерес к порционным стаканчикам со свежими фруктами - их покупают 22% молодых клиентов.

Харитонов подчеркнул, что молодежи важно, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Супы же остаются вне тренда - спрос на них минимален.