Назван самый вредный кофейный напиток

Эндокринолог и диетолог "СМ-Клиника" Эльвина Бинатова посоветовала по возможности воздержаться от употребления кофе на растительном молоке.

Как передает Day.Az, почему она считает этот кофейный напиток одним из самых вредных, врач объяснила в разговоре с "Лентой.ру".

"Если говорить о растительном молоке, самое главное, на что следует обратить внимание, - это его состав. В большинстве случаев в нем много скрытого добавленного сахара, загустителей и химических добавок. Одна из них - каррагинан, который вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта", - предупредила врач.

Также, по ее словам, растительное молоко содержит значительно меньшее количество белка, чем коровье. По этой причине, чтоб пенка на кофе держалась дольше, в него добавляют загустители и стабилизаторы, которые также не слишком полезны для здоровья.

Бинатова подчеркнула, что сказать, что миндальное, рисовое или соевое молоко полезнее и лучше коровьего, нельзя. В связи с этим она рекомендовала только людям с диагностированной непереносимостью лактозы выбирать растительное молоко вместо коровьего.