Кардиолог назвал сохраняющие здоровье сердца продукты

Богатые калием продукты могут помочь сохранить здоровье сердца и сосудов, рассказал "Ленте.ру" врач-кардиолог "Полклиники.ру" Антон Вахляев. Он также рекомендовал употреблять больше свежих овощей, фруктов и зелени, передает Day.Az.

"Многие овощи и фрукты очень богаты калием - важным микроэлементом для хорошей работы всех мышц, и сердца тоже, - сказал врач. - Также калий хорошо принимать как средство профилактики аритмии. К богатым калием продуктам можно отнести бананы, болгарский перец, томаты, виноград, многие сухофрукты. Много калия в некоторых орехах, например, фисташках".

Кардиолог рекомендовал обратить особенное внимание на орехи, где также содержится много полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) - они работают как антиоксиданты и опосредованно помогают бороться с тромбообразованием.

"Но не существует идеальной универсальной диеты и суперфуда. Это маркетинговые уловки. Все диеты можно разделить на лечебные и профилактические. В них учтены полезные и вредные свойства в зависимости от цели диеты. С этой точки зрения ограничение употребления дрожжей - тоже опосредованная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", - заметил Вахляев.