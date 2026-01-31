Как вписать рыбу в свой рацион?

В сегодняшнем жизненном ритме советская традиция "рыбного четверга" снова становится актуальной - простой способ облегчить рацион и добавить в него полезные продукты. Об этом "Газете.Ru" рассказала сертифицированный нутрициолог Юлия Хлопова, передает Day.Az.

"Современный "рыбный день" не требует строгой привязки к календарю. Кому-то удобнее заранее выбрать конкретные дни, например, понедельник для легкого начала недели и среду как перерыв среди рабочих будней. Другим проще действовать гибко и ориентироваться на график: важен не порядок дней, а сам факт потребления рыбы минимум 2-3 раза в неделю", - рассказала эксперт.

Нутрициолог добавила, что для того, чтобы привычка прижилась, полезно немного заранее спланировать рацион "рыбных дней".

"Достаточно продумать несколько вкусных и полезных блюд, которые можно быстро и легко приготовить. Например, свежая скумбрия или минтай, запеченные с лимоном и специями, рыбные котлеты из трески или щуки, а также тушеная рыба с овощами и легкий рыбный суп. Все эти блюда готовятся примерно за 15-25 минут и обеспечивают организм полезными нутриентами", - отметила она.

Врач заявила, что при плотном графике "рыбные дни" удобно поддерживать с помощью простых заготовок.

"Например, филе минтая или хека можно заранее разделить на порционные куски и заморозить - так в нужный день достаточно просто приготовить их на пару, в духовке или на сковороде. Рыбные котлеты и тефтели из трески, щуки или минтая также можно заранее сделать и заморозить порционно, а перед приемом пищи быстро запечь или обжарить. Для разнообразия можно приготовить паштет из отварной рыбы с зеленью и специями - он хранится в баночке 2-3 дня и отлично подходит для перекусов или легких завтраков. Такой подход экономит время и позволяет регулярно включать рыбу в рацион", - посоветовала Хлопова.

Нутрициолог также объяснила, чем можно разнообразить рыбный рацион.



"Есть несколько приемов, которые помогут сделать "рыбные дни" проще и еще полезнее. Например, их можно превратить в небольшой ритуал: совместный ужин, проба нового вида рыбы или эксперимент с гарнирами - от печеных овощей и батата до киноа или булгура. Такой подход снимает ощущение ограничения и добавляет интерес к еде. Кроме того, полезно чередовать морскую и речную рыбу, включать больше белой рыбы - треска, минтай, щука - для получения белка, а жирную морскую - скумбрия, горбуша - для насыщения омега-3. И, конечно, важно оставаться гибкими: если неделя выдалась сложной, дни потребления рыбы можно сдвинуть или упростить блюда. Регулярность и осознанность здесь важнее строгих правил и идеального исполнения", - высказалась специалист.