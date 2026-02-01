Названы продукты, которые повышают уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови повышают не только сладости. Какие продукты обладают высоким гликемическим индексом и могут привести к диабету второго типа, интернет-изданию " Подмосковье сегодня " рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина , передает Day.Az .

Эксперт отметила, что в клинической практике особое внимание уделяется продуктам с высоким гликемическим индексом, которые вызывают быстрый и выраженный подъемы сахара в крови.

"К таким продуктам относятся, прежде всего, рафинированные сладости - кондитерские изделия, сахар, сладкие напитки. Они практически не содержат пищевых волокон и приводят к мгновенному всасыванию глюкозы в кишечнике", - пояснила врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Вторую группу составляют изделия из очищенной муки: белый хлеб, сдоба, выпечка, добавила эксперт.

"При переработке зерна удаляется оболочка, богатая клетчаткой, что ускоряет расщепление крахмала до глюкозы и усиливает нагрузку на поджелудочную железу", - добавила Губина.

Третьим значимым фактором являются ультраобработанные продукты, включая фастфуд и готовые соусы, подчеркнула эксперт. Они часто содержат скрытые сахара и трансжиры, способствующие формированию инсулинорезистентности.

"Регулярное употребление перечисленных продуктов в сочетании с гиподинамией и избыточной массой тела повышает риск развития сахарного диабета второго типа. С позиции профилактики рекомендуется ограничение быстрых углеводов, увеличение доли овощей, цельнозерновых продуктов и регулярная физическая активность, позволяющие стабилизировать углеводный обмен и снизить метаболические риски", - заключила врач.