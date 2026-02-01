Пищевой технолог Ольга Козырева рассказала "Вечерней Москве", чем вредна шаурма. Казалось бы, шаурма - продукт, который нельзя назвать злом, передает Day.Az.

Все-таки в его составе овощи, мясо, лаваш.... Не самые страшные, а местами даже полезные для фигуры продукты. Однако это не совсем так.

- Лаваш, приготовленный из белой муки, жирный соус на основе майонеза, овощи, чистота которых вызывает вопросы, и мясо, прошедшее длительную термическую обработку, - все это говорит не в пользу шаурмы как элемента здорового питания, - отмечает пищевой технолог Ольга Козырева. - Высокий гликемический индекс белой муки приводит к скачкам уровня сахара в крови. Жирное мясо становится серьезной нагрузкой для поджелудочной железы и печени. Неизвестно, насколько хорошо промыты овощи, а значит, есть риск попадания микробов и плесени в организм.

Эксперт добавляет, что соус в продукте, как правило, содержит большое количество жиров, в том числе трансжиров, что делает его не самым полезным дополнением к блюду.

- Поэтому лучше избегать покупной шаурмы. Готовьте это блюдо дома, используя качественные и свежие продукты. Такая шаурма, приготовленная из проверенных ингредиентов, не нанесет вреда вашему здоровью, - заключила Козырева.

Никакого майонеза

Брутч - традиционное блюдо армянский кухни, которое даже включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мясо для него запекается в духовке, что снижает содержание жиров. А соус для брутча делается не из майонеза, а на основе мацони (кисломолочный продукт, напоминающий йогурт. - "ВМ"). В рецепте используют минимум масла.

От друзей из Азии

Часто азиаты вместо классического лаваша используют рисовое тесто. Его раскатывают в тонкие плоские блинчики. А когда такие блинчики высыхают, то повара смачивают их в воде до эластичного состояния и заворачивают внутрь овощи, мясо, креветки.... Вообще, такое блюдо называется спринг-ролл. Но по концепции оно довольно похоже на шаурму.

Вегетарианцам

Фалафель в лаваше обычно выбирают те, кто с недоверием относится с перегретому на вертеле мясу. Это жареные во фритюре шарики из измельченного нута с пряностями. Несмотря на то что фалафель готовят с маслом, его все равно можно сделать менее вредным, если добавить в блюдо побольше свежих овощей. Кроме того, для уменьшения калорийности вместо майонеза можно использовать греческий йогурт.

По отдельности

Шаурма на тарелке - еще один относительно полезный способ употребления знаменитого блюда. При такой подаче вы получите все ингредиенты для шаурмы - овощи, лаваш, мясо, соус.... Но они будут лежать отдельно друг от друга. А ваша задача самостоятельно "собрать" и съесть блюдо. Подобная подача позволяет контролировать количество съеденного, например мяса или соуса.

Добавим салат

Шаурма в листьях салата - еще одна полезная вариация блюда, богатая клетчаткой. К тому же подобное угощение положительно повлияет на ЖКТ за счет большего количества овощей. Кстати, чтобы придать такой шаурме необычный вкус, в нее можно добавить домашний соус гуакамоле из авокадо.