Почему из-за сыра с плесенью может болеть голова?

Сыр с благородной плесенью, несмотря на специфический внешний вид, безопасен для здоровья при умеренном потреблении. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Специфическая плесень в таких сортах, как дор-блю, рокфор, горгонзола и камамбер, является безопасным продуктом, произведенным из специальных грибковых культур Penicillium. Этот тип плесени добавляет продукту уникальные вкусовые качества и ароматы.

Тем не менее, потребление этих сортов имеет ограничения. Например, сыр богат гистамином, который может спровоцировать аллергические реакции, головные боли и изменения артериального давления у восприимчивых лиц.

Высокое содержание жира и соли делает подобные деликатесы потенциально вредными для пациентов с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов, а также избыточным весом.

- Мягкие сыры с плесенью, особенно из непастеризованного молока, являются благоприятной средой для развития бактерии Listeria monocytogenes. Для большинства людей она не опасна, но категорически противопоказана беременным, так как может вызвать тяжелые инфекции, выкидыш или патологии у плода. Пожилым и людям с ослабленным иммунитетом также следует быть осторожными, - уточнила Соломатина.

Специалист посоветовала ограничивать количество употребляемого сыра с плесенью до 30-50 граммов за один прием пищи, подчеркивая, что серьезные последствия возможны лишь при чрезмерном употреблении продукта, обусловленном большим количеством насыщенных жиров и соли.