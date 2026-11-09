Раскрыта неожиданная опасность недостатка соли для мозга

Не только избыток, но и длительный недостаток соли в рационе может ухудшать память. К такому выводу пришли ученые в эксперименте на мышах с кишечной микрофлорой человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International (FRI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые использовали 32 мыши, кишечник которых предварительно заселили микроорганизмами, полученными от здоровых людей. Затем животных на 14 недель разделили на три группы: с нормальным, очень низким и очень высоким содержанием соли в рационе.

Как избыток, так и недостаток соли ухудшали результаты тестов на кратковременную рабочую и долговременную память. При этом негативное влияние происходило по разным механизмам.

При недостатке соли в гиппокампе - области мозга, играющей важную роль в формировании памяти, - снижался уровень белков, необходимых для нормальной работы связей между нервными клетками. Избыток соли, в свою очередь, усиливал воспаление и окислительный стресс, а также менял состав кишечной микрофлоры и количество производимых ею веществ.

Авторы считают, что для нормальной работы мозга важен баланс: потенциально вредным может быть как чрезмерное потребление соли, так и ее сильное и продолжительное ограничение.