Вещества, содержащиеся в чернике, могут замедлять рост злокачественных опухолей и препятствовать распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты ранее проведенных исследований. Обзор опубликован в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты изучили научные работы, посвященные влиянию черники на развитие онкологических заболеваний. Особое внимание они уделили антоцианам, флаванолам и фенольным кислотам - природным соединениям, содержащимся в ягодах.

Выяснилось, что эти вещества способны воздействовать на клеточные механизмы, участвующие в развитии опухолей. В лабораторных экспериментах компоненты черники замедляли размножение раковых клеток, нарушали их деление и запускали процесс их естественной гибели.

Подобные эффекты наблюдались при изучении клеток рака молочной железы, легких, яичников и кишечника. Эксперименты на животных также показали, что некоторые компоненты черники могут уменьшать рост опухолей, препятствовать их распространению и образованию новых кровеносных сосудов, необходимых для питания раковых клеток.

Авторы считают, что содержащиеся в чернике соединения могут стать перспективной основой для разработки средств профилактики и дополнительной терапии онкологических заболеваний. Однако доказательств того, что употребление черники предотвращает или лечит рак у людей, пока нет.