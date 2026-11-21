Здоровому взрослому человеку можно ежедневно употреблять около 80-150 г готовых грибов. Превышение этой порции не обязательно приведет к отравлению, но способно вызвать тяжесть, вздутие и расстройство стула. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Екатерина Леденева, передает Day.Az.

"Грибы можно включать в рацион ежедневно, если человек хорошо их переносит и речь идет о качественных культивируемых видах - шампиньонах, вешенках, шиитаке. Однако необходимости есть их каждый день нет: питание должно оставаться разнообразным", - объяснила врач.

Грибы содержат пищевые волокна, витамины группы В, калий, фосфор и другие минеральные вещества, отличаясь при этом невысокой калорийностью. Однако количество белка в них нередко переоценивают: заменить грибами мясо, рыбу, яйца или бобовые в полной мере нельзя.

Отдельной официальной суточной нормы именно для грибов не существует. Разумной порцией для здорового взрослого человека можно считать примерно 80-150 г готовых грибов в день. Сушеных грибов требуется значительно меньше, поскольку после удаления воды продукт становится более концентрированным.

"Превышение этой порции может вызвать тяжесть, вздутие, газообразование, боль в животе или расстройство стула. Клеточные стенки грибов содержат трудно перевариваемые вещества, поэтому продукт особенно плохо переносится при заболеваниях желудочно-кишечного тракта", - предупредила Леденева.

Значение имеет и способ приготовления. Вареные, тушеные или запеченные грибы обычно предпочтительнее жареных: они содержат меньше масла и легче вписываются в сбалансированный рацион. Маринованные и соленые варианты могут содержать много соли, поэтому их не стоит употреблять ежедневно, особенно при повышенном давлении, заболеваниях сердца и почек.

"Грибные соусы со сливками и жареным картофелем нельзя считать низкокалорийным блюдом только из-за наличия грибов", - отметила гастроэнтеролог.

Употреблять грибы сырыми не рекомендуется. Термическая обработка улучшает их переносимость и снижает микробиологические риски. Некоторые виды, например сморчки, даже после неправильного приготовления способны вызвать тошноту, рвоту, диарею и неврологические симптомы.

Отдельная опасность связана с лесными грибами: есть их каждый день не следует.

"Ядовитые грибы могут быть похожи на съедобные, а их токсины не всегда разрушаются при варке, сушке, замораживании или мариновании. Безопаснее покупать культивируемые грибы у проверенного производителя", - подчеркнула специалист.