Регулярное употребление фруктов и рыбы в детстве может быть связано с более низким риском развития болезни Крона во взрослом возрасте. А соленые закуски, напротив, могут повышать вероятность воспалительных заболеваний кишечника. Это показало исследование данных почти 112 тысяч жителей Норвегии, Дании и Швеции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Gut.

Исследователи проанализировали рацион участников в возрасте от семи до 15 лет, а затем наблюдали за их здоровьем в течение 12-17 лет. За это время у 653 человек диагностировали воспалительное заболевание кишечника.

Оказалось, что у детей, которые ели больше фруктов, риск развития болезни Крона в дальнейшем был ниже на 34%. Среди подростков эта связь была еще сильнее - риск оказался ниже на 64%. Регулярное употребление рыбы в детстве также связали со снижением риска болезни Крона на 35%.

Однако влияние рациона оказалось неоднозначным. Высокое потребление фруктов в детском возрасте неожиданно оказалось связано с повышением риска язвенного колита на 54%. У подростков, которые часто ели чипсы, попкорн и другие соленые закуски, вероятность развития воспалительных заболеваний кишечника была выше на 32%, а язвенного колита - на 51%.

Исследователи предполагают, что защитный эффект фруктов может быть связан с содержащейся в них клетчаткой, которая способствует разнообразию кишечной микрофлоры. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, участвующими в регуляции воспалительных процессов.

При этом ученые подчеркивают: исследование выявило только статистические связи и не доказывает, что определенные продукты гарантировано предотвращают заболевания кишечника. Тем не менее результаты указывают на возможную важную роль питания в детстве в формировании здоровья кишечника в последующие годы.