Чрезмерное употребление корицы может увеличивать поступление в организм детей свинца - этот кумулятивный токсин нарушает формирование нейронных связей, что ведет к задержке нервно-психического развития. К такому выводу пришли исследователи из Университета Буффало в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в Journal of Xenobiotics.

Ученые проверили содержание свинца в образцах молотой корицы, купленных в разных магазинах. Затем с помощью компьютерного моделирования они оценили, как регулярное употребление специи может влиять на концентрацию свинца в крови детей в возрасте от трех до пяти лет. В расчетах также учитывали другие возможные источники воздействия тяжелого металла - воду, воздух и почву.

В большинстве исследованных образцов количество свинца не превышало установленных нормативов. Однако специалисты выяснили, что ежедневное употребление корицы в больших количествах способно заметно увеличить общую нагрузку свинцом на организм.

"Особую обеспокоенность ученых вызывают маленькие дети. Их организм способен усваивать с пищей до 40-50% поступившего свинца, тогда как у взрослых этот показатель составляет примерно 3-10%. Воздействие тяжелого металла в раннем возрасте может негативно сказываться на развитии мозга и когнитивных способностях", - предупредили ученые.

По словам исследователей, свинец может попадать в корицу из загрязненной почвы, на которой выращивают коричные деревья, а также во время обработки и производства специи. В редких случаях соединения свинца могут использоваться недобросовестными производителями для увеличения веса продукта или улучшения его цвета.