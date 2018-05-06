Samsung Galaxy Note 9 получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

Премьера Samsung Galaxy Note 9 назначена на август 2018 года. Слухи о том, что гаджет может получить встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, похоже, получили подтверждение. Об этом сообщает 91 Mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

На портале были обнаружены патенты, принадлежащие Samsung. Эти документы описывают принципы работы расположенного под экраном сканера отпечатков пальцев.

Технология похожа на ту, что применяется в смартфоне Vivo X20 Plus UD. Однако дактилоскопический датчик в гаджете Samsung будет совместим с AMOLED-дисплеем.

Представители компании-производителя не прокомментировали и не предоставляли подтверждений подобной информации. Являются ли опубликованные патенты подлинными, неизвестно.

По слухам, Samsung пыталась оснастить подэкранным сканером отпечатков пальцев разные модели смартфонов, начиная с Samsung Galaxy S8. Тогда разработки не привели к успеху.

Если южнокорейская корпорация действительно нашла способ встроить сканер под фронтальную панель смартфона, то получить новый элемент смогут уже Samsung Galaxy Note 9 или Samsung Galaxy S10, что более вероятно.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook